Cena di beneficenza: 'Sotto lo stesso cielo: osiamo la solidarietà attraverso i confini'

Venerdì 31 maggio presso il Bastione Sangallo (all'interno del Giardino Scotto, con ingresso in Lungarno Fibonacci 2), si terrà un evento di beneficenza per AVSI, una ONG nata nel 1972 che opera per la cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 31 paesi del mondo. Il ricavato dell'iniziativa, promossa da alcuni giovani studenti universitari e lavoratori e patrocinata dal Comune di Pisa, andrà a sostegno dei seguenti progetti:

1) Ospedali Aperti: potenziamento di tre ospedali no profit in Siria

2) Bem-Vindo: accoglienza dei migranti venezuelani in Brasile

3) Work to stay: il lavoro per vincere la povertà in Burundi e Kenya

4) La casa allargata: assistenza domiciliare in Italia

L'evento si strutturerà nell'esposizione di una mostra a ingresso libero sull'operato di AVSI, a partire dalle ore 18.30, e in una cena su prenotazione preparata da un ristoratore locale, con inizio alle ore 20.30, a cui parteciperà anche Ernest Sesay, testimone di AVSI del Sierra Leone. Il massimo di partecipanti è di 100 persone, con iscrizioni fino a esaurimento posti entro lunedì 27 maggio.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile consultare la pagina Facebook 'Avsi point Pisa'.