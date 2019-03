Cena con delitto - a sangue freddo

Si sa che buon sangue non mente e nei Delitti al Dente scorre mistero di buona qualità! Questa volta vi aspettiamo tra i tetri corridoi del castello del Conte Vlad... fatevi mordere dall'intrigo.

Tra una portata e l’altra, metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica. I commensali, divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.

Transilvania - una notte buia. Ci vuole sangue fresco... ehm, freddo per indagare sulla morte di un vampiro in una notte come questa...

Fantasmi, zombie, licantropi e streghe, è proprio in questo strano entourage del castello che si cela il responsabile della morte di Vlad, il più famoso dei succhiasangue. Avrete il coraggio di smascherarlo?

Lucidate le vostre scope, affilate i vostri artigli e confondetevi tra la folla dei non-morti per fare luce sul mistero in questa tetra e oscura notte.

Per info e prenotazione (obbligatoria): mail: info@delittialdente.it; www.delittialdente.it; 3286019739