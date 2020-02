Diventa investigatore per una sera..partecipa alla Cena con Delitto da Genuino Cibo Contadino. Venerdí 28 Febbraio 2020 alle ore 20:30 La Compagnia del delitto presenta in esclusiva nel nostro locale la cena con delitto.

Una serata a tema noir scritta e diretta dalla scrittrice Paola Alberti. Per la serata un menù unico ed esclusivo, che prevede come antipasti: pinzimonio e misticanza di cavolo cappuccio. Come primo piatto una ricca zuppa assassina, segue arista con verdure, e per concludere cheesecake della soluzione. 1 calice di vino, acqua e caffè.

Prenotazione obbligatoria al numero: 366.5220143 Genuino Cibo Contadino è un locale nuovo e semplice in Via del Brennero n. 6 a Pisa (se invece utilizzi Google Maps ci trovi in Via Lucchese n. 6 a Pisa), dove oltre alla simpatia dei proprietari, potrai acquistare prodotti tipici locali (come caffè, miele, birre, vino, pasta, etc.) e degustare piatti della cucina tipica pisana e toscana, con opzioni vegane e anche vegetariane. Angela, Carlo e Davide ti accoglieranno per illustrarti le proposte del giorno e il menù caratterizzato da piatti semplici e leggeri ideali per la pausa pranzo.

Genuino è un luogo di ristoro ma anche di ritrovo per una colazione salutare, un pranzo genuino o un aperitivo stuzzicante sempre e rigorosamente a km zero. Anche consegne a domicilio. Durante la settimana Genuino è aperto tutti i giorni dal lunedí al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Per informazioni e per prenotare un tavolo contattare il numero 3665220143.