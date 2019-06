Cena con delitto - 'Un assassino all'opera'

Finalmente l'estate è tornata e con lei tornano di nuovo in pista i Delitti al Dente con un intrigo dal titolo 'Un assassino all'opera'.

Tra una portata e l’altra, metteremo in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica. Ma attenzione perché è proprio tra gli attori che si cela il colpevole dell’efferato crimine.

commensali, divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.

Trama

Silenzio in sala, si spengono le luci, lo spettacolo sta per iniziare... Ed ecco che si spalanca il sipario del grande Teatro dell'Ugola, ma quello che appare non è la scenografia della tanto attesa Opera lirica, bensì la tragica scena dell'omicidio del famoso tenore Luciano Paperotti!

Un'invidia da camerino, la ripicca di una prima attrice, la frustrazione di un trovarobe? Quale sarà stato il movente di un simile gesto? E chi ha osato tanto?

Nessuno sembra venire a capo del mistero, ma come si sa, lo spettacolo deve continuare e sarete proprio voi a raccontarci il finale.

Raccogliete gli indizi, interrogate i sospettati e togliete la maschera al vero assassino!



Per info e prenotazione (obbligatoria): - e-mail: info@delittialdente.it; elefono: 3286019739.