Cena con delitto 'Sangue a New York'

I Delitti al Dente, il prossimo 30 giugno, tra una portata e l'altra, metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica. Ma attenzione perché è proprio tra di loro che si cela il colpevole dell'efferato crimine.

I commensali, divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.

La trama è ambientata nella New York anni '40 di gangster e famiglie mafiose. Dopo anni di lotte e spargimenti di sangue la famiglia Carbone sembra aver avuto la meglio sulla famiglia Santucci ed è pronta ad espandere i suoi affari a Filadelfia.

Jack 'lo scaltro' ha sistemato personalmente la questione ed è pronto a festeggiare, ma tra coloro che dovrebbero riconoscerlo come il nuovo padrino della famiglia c'è qualcuno che lo vuole morto.

La cena + spettacolo ha un costo di 30 euro. Per info e prenotazione (obbligatoria): info@delittialdente.it; 3286019739.

