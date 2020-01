Cena in maschera con delitto: 'Le cronache di Fàlesar'

Una cena con delitto dal sapore magico per celebrare il Carnevale e l'uscita dell'ultimo capitolo della trilogia medieval-fantasy de "Il Segnato", firmata dallo scrittore pisano David Giuntoli. Ciascun partecipante alla cena riceverà in omaggio una copia e-book del terzo capitolo della saga intitolato 'La Fine del Multiverso'.

Come funziona una cena con delitto Tra una portata e l'altra, gli attori della compagnia, metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa medieval-fantasy, ma attenzione perché è proprio tra loro che si cela il colpevole dell'efferato crimine, starà a voi smascherarlo!

Trama del giallo

“Squillino le trombe e rullino i tamburi. Oggi si celebra la festa di compleanno della Principessa Lisa. La regina Merìdia, reggente di Fàlesar, proclama da oggi tre giorni ininterrotti di festa in maschera che culmineranno con le nozze tra Lisa e il principe Mìtrandil. Cosa può andar storto in un giorno del genere?

Tutto sembra essere tranquillo, ma voci del popolo si lasciano scappare commenti preoccupanti su ciò che sta accadendo da qualche tempo nella città."

Venite per i festeggiamenti in maschera... restate per lo truce omicidio! (E' gradito, ma non obbligatorio, lo vostro miglior travestimento). Cena + spettacolo + e-book 35€. Prenotazione obbligatoria - e-mail: info@delittialdente.it - telefono: 3286019739.