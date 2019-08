6 anni fa, abbiamo deciso di celebrare la vendemmia insieme a un piccolo gruppo di amici. Era il 2013. Abbiamo portato le persone in vigna, letteralmente, apparecchiando un tavolo per 40 persone, sulla cima di uno dei nostri migliori vigneti di Sangiovese, con vista sul fantastico tramonto delle Terre di Pisa.

E poi .... l'evento ci è sfuggito un po’ di mano e nel 2018 il tavolo è stato davvero lungo .... per oltre 180 persone. Cena in Vigna è un'esperienza unica. Un'atmosfera amichevole con persone provenienti da tutto il mondo, in un paesaggio bucolico tra viti e olivi.

È un ricordo della vecchia festa contadina, che celebra il raccolto. Il cibo è toscano al 100%, abbinato ai nostri vini. Colori, luci, candele, cambiano ogni anno ma l'atmosfera è sempre magica!

La sesta edizione della Cena in Vigna si svolgerà il prossimo 8 Settembre 2018 ore 18:00. Aperitivo nell‘Oliveta Focaccia calda con gocce di gorgonzola, pan briosce ripiene, sfogliatine pomodoro e mozzarella, bruschette di cinta. ù

A tavola:

Cornetti rucola, grana e bresaola

Crostini in salsa alla toscana

Salsiccette al forno

Riso mele, lardo e rosmarino

Maremmani taleggio, croccante di speck e granella di nocciole

Tagliata di maiale con funghi porcini

Verdure fritte croccanti

Tiramisu

In abbinamento dalla nostra cantina:

Aprilante Vermentino 2018

Appunto Merlot 2015

Scopaiolo Syrah 2014

Moro di Pava Sangiovese 2011

Il costo è di 60€/persona.

Prenotazione obbligatoria entro il 3 Settembre 2019