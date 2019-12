Cena e 'La vedova allegra' per Capodanno al Teatro Verdi

Capodanno a teatro con cenone e spettacolo. E' la proposta del Teatro Verdi di Pisa che per la Notte di San Silvestro ha organizzato una serata originale con la messa in scena de 'La vedova allegra', con la novità di una ambientazione negli anni ’50, anni di boom economico, progresso e ottimismo, in cui i protagonisti si muoveranno in vespa, abbigliati secondo l’alta moda dell’epoca. Anche il menù della cena, a cura del Cafè Foyer, sarà in linea con il periodo scelto.

Tra i protagonisti dell’operetta di Franz Lehàr, a cura della compagnia Corrado Abbati, Luca Mazzamurro, Daniela Pilla, Fabio Armiliato, Paola Sanguinetti, Domenico Menini, il Corpo di ballo “Il Balletto di Parma”, l’orchestra Città di Ferrara, diretta dal Maestro concertatore Lorenzo Bizzarri.

LA SERATA

-inizio cena ore 19.30 fino alle 21.15 (ingresso del pubblico per la cena dalle ore 19)

- inizio spettacolo ore 21.30 con termine alle ore 23.30

- a Mezzanotte il brindisi al Nuovo Anno

INFO

Cena ai tavoli in sala Titta Ruffo 70 euro a persona

Coupon cena, a cura del Café Foyer , in vendita presso la biglietteria del Teatro.

Biglietti: prelazione riservata ai Circoli/Associazioni in rapporto organizzato con il teatro e a tutti gli Abbonati Stagioni: da martedì 3 a sabato 7 dicembre (da mercoledì 4 anche telefonicamente);

- inizio prevendita ordinaria da martedì 10 dicembre (da mercoledì 11 anche telefonicamente e nel circuito VIVATICKET).

Prezzi spettacolo 'Vedova Allegra': platea, posto palco I ordine 30 euro, tutti gli altri ordini 25 euro, under12 biglietto gratuito

CONTATTI

Per informazioni tel 050 941 11, www.teatrodipisa.pi.it, per informazioni sulla cena Café Foyer tel 050 941 157