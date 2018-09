Festa di fine estate con i sapori lucani

La serata prevede una cena con un antipasto con prodotti tipici lucani (salame, formaggi, peperoni cruschi, taralli…), due primi di mare ed una frittura mista di pesce, il tutto accompagnato da vino aglianico, birra 'Morena' (prodotta in Basilicata), Amaro Lucano e musica per stare insieme, in allegria.

La quota di partecipazione è di 18 euro a testa (i bimbi pagano 5 euro).

Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete contattare Michele (3284166565), Maria Rosa (3923348630) Salvatore (3285945531) o inviare una mail a: associazione.lupi@yahoo.it

Le prenotazioni devono essere effettuate entro le ore 19:00 di giovedì 13 settembre.