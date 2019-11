Cena novembrina a Calci

Per degustare prodotti locali cucinati con olio extravergine di oliva biologico dell'Azienda Agricola Ruschi di Calci con una cena che propone: aperitivo di benvenuto, sufflè di pecorino, bordatino alla pisana, spezzatino in fricassea con sformato di patate, o per i vegetariani terrina di cavolfiore, meringata al cioccolato.

Posti limitati. Per prenotazioni: Cristiana 3383129540.

Gallery