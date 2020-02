San Valentino da Però

Il 14 febbraio da Però un menù molto interessante per tutte le coppie: piatti pensati per 'nutrire' l'amore dei commensali, in un contesto intimo e intrigante, nel centro storico di Pisa, nella splendida cornice di Piazza della Pera.

Menù

-Brindisi di benvenuto & Entrée dello Chef

-Tortino di patate con rana pescatrice

-Scialatielli freschi fatti in casa con bisque all'aglio nero, friggitielli e tartare di gamberi

-Tagliata di tonno in crosta di sesamo con maionese al curry e chips di patate rosse

-Cuore morbido al cioccolato con crema di pistacchio di Bronte

Il prezzo per la cena è di 35 €, inclusi coperto, acqua e caffè. Per info e prenotazioni: 050 26360.