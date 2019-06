Cena Rinascimentale nel segno del genio di Leonardo a Santa Maria a Monte

L'estate di Santa Maria a Monte, organizzata da Comune, Centro Commerciale Naturale e ConfcommercioPisa, torna con una serata molto speciale. Sarà un venerdì 28 giugno all'insegna di Leonardo Da Vinci, una bella occasione nell'anniversario dei 500 anni dalla morte, che Santa Maria a Monte dedica al grande genio vinciano. Atmosfere e suggestioni rinascimentali per la Cena Rinascimentale a tema in Piazza della Vittoria, con musica e cantastorie che rimandano all'epoca in cui è vissuto Leonardo Da Vinci. Il rapporto tra Santa Maria a Monte e Leonardo potrebbe essere stato più stretto del previsto, se è vero, come suggerisce qualche studioso, che l'impianto urbanistico a spirale del castello di Santa Maria a Monte, con i tre anelli delle mura medievali che convergono sulla Rocca, avrebbe influenzato alcuni progetti dello stesso Leonardo, e si ritroverebbe anche in un tratto del quadro delle Vergini delle Rocce.

Venerdì 28 alle 21,30 è previsto opportunamente un momento di approfondimento, presso la Rocca, con la presentazione del libro “Leonardo. Scritti Scelti” a cura di Romano Nanni, intellettuale fine e rigoroso di Leonardo da Vinci. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 389/2459268.