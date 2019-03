Capodanno Pisano: cena tipica nei ristoranti della città

Confesercenti Toscana Nord e Pisa Quality Restaurant protagonisti del Capodanno Pisano 2020. Anche quest’anno infatti hanno aderito al programma di iniziative collaterali organizzando una cena tipica in alcuni ristoranti del centro per la sera di domenica 24 marzo. “Sarà il nostro cenone di fine anno - spiegano il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli ed il coordinatore Pisa Quality Restaurant Stefano Campazzi - che i nostri ristoratori hanno voluto organizzare ad un prezzo di 25 euro. Menù nel nome della tradizione con la zuppa di pane la rostinciana ripiena con fagioli”.



Ecco i locali aderenti ai quali rivolgersi per la prenotazione: Il Fantasma dell’Opera in via Palestro (050 542402), Anita Osteria in piazza del Pozzetto (050 6161531), La Buca in via D’Azeglio (050 24130), Ristorante Quore in via del Cuore (050 579941), Ir Tegame in piazza Cairoli (050 572801) e Ai Cappuccini in via dei Cappuccini (339 2145916).



Per gli ospiti del cenone anche una sorpresa. “Così come l’anno scorso - concludono Romoli e Campazzi - abbiamo realizzato il calendario in stile pisano, in collaborazione con la Subagenzia Unipol Abc presso la sede Confesercenti Toscana Nord, che verrà omaggiato durante le cene. Un modo per festeggiare l’ingresso della nostra città nel nuovo anno”.