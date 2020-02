Cena di San Valentino con serenata personalizzata

Il 14 febbraio cena romantica all'Osteria del Poeta in cui i partecipanti ceneranno su petali di rosa a lume di candela sulle note di Mog, musica dal vivo. Chitarra e voce saranno a loro disposizione per serenate dal vivo.

Sarà possibile cenare in sala Giosuè a lume di candela € 59 a coppia, oppure nella romantica saletta per due con cameriere a chiamata €100 a coppia, altrimenti cena in camera Superior con romantica serenata al balcone €165 a coppia compresa colazione. Ultima opzione Camera matrimoniale superior colazione,Prosecco e frutta €100.

Anche i bambini potranno trascorrere una deliziosa serata con il menù bambini al Mini club 25€ con animazione.

Per informazioni +39 0587.709090.

Menù

- Welcome drink con pozione d’amore

- Antipasto: petali di Salmone marinato fresco su avvocado

- Primi Piatti: ravioli alle vongole veraci

- Secondi Piatti: catalana di Astice, Crostacei con frutti di mare, verdure Pinzimonio e frutta fresca di stagione

- Vino Pecorino 2019 “Poggio alle rondini”

- Flan di Cioccolato con cuore caldo e riduzione di passion fruit, calice di Passito di Pantelleria