Cena senegalese

L’associazione Mangwana APS e l’Associazione Senegalese Association Africaine pour un Avenir Meilleur (3AM) e la Cooperativa Sociale Odissea, in collaborazione con Komera Onlus, Euroafricanpartnership ed il Circolo L’Ortaccio, organizzano una cena solidale per promuovere la causa “Sosteniamo l’autonomia locale.

La raccolta differenziata in Senegal per il miglioramento delle condizioni igieniche e per la creazione di posti di lavoro.” portata avanti da entrambe le associazioni.

Il menù prevede un piatto tipico senegalese, o un piatto vegetariano, e bevande senegalesi. Seguiranno le percusiioni dei Djembefola’. E’ gradita la prenotazione chiamando uno sei seguenti numeri: Massi: 329 544 2745; Papis: 345 766 1390