Cenone dell'ultimo dell'anno con delitto

Un ultimo dell'anno indimenticabile quello proposto dal Ristorante Da Peppone, a Riglione-Pisa, in collaborazione con la Compagnia del delitto diretta dalla giallista Paola Alberti.

Un murder-party durante il cenone di San Silvestro in una vera e propria caccia all'assassino con la divertente guida di Sherlock, un simpaticissimo investigatore interpretato da Franco De Rossi. In scena anche Carlo Emilio Michelassi e Silvia Parenti. Premi "in giallo" e gadget offerti dalla Compagnia del delitto per i migliori "investigatori in erba" della serata.

Info e prenotazioni allo 050 6203882 o 349 3621421.