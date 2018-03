'Cerbaie di gusto' a Santa Maria a Monte

Domenica 25 marzo, con la collaborazione di Verde Storia e di Pane al Limone, si terrà un'escursione nel Parco delle Cerbaie e al ritorno una merenda gustosa.

Una domenica pomeriggio all'insegna del verde e la condivisione, un piacevole momento per grandi e piccini.

Prezzi: passeggiata gratis per i bambini e 6 euro per gli adulti. Merenda 5 euro per i bambini e 8 euro gli adulti. Per info e prenotazione (obbligatoria): 0587706064; 3488793523.