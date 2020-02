Charlie Hunter & Lucy Woodward

Un'esaltante esplosione di blues, soul e funk, “Music! Music! Music!” segna il debutto discografico della collaborazione musicale tra il chitarrista Charlie Hunter e la cantante Lucy Woodward.

Il duo si è esibito per la prima volta insieme a febbraio 2018, quando la Woodward, appena uscita dal suo quarto album solista, ha incontrato Hunter attraverso i suoi amici in comune Snarky Puppy al festival GroundUP di Miami. Legati dal loro comune amore per il blues, Charlie e Lucy hanno rapidamente creato una scaletta delle canzoni preferite e sono partiti in tour. In meno di una settimana di concerti insieme, si sono subito resi conto di aver creato qualcosa di molto speciale.

Hunter e Woodward sono conosciuti singolarmente come artisti solisti ma hanno girato e registrato collettivamente con D’Angelo, Rod Stewart, Snarky Puppy, John Mayer, Pink Martini, Norah Jones e Celine Dion.