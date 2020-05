"Chi finanzia il cambiamento climatico?". Scopriamolo con Greenpeace Pisa

Chi finanzia il cambiamento climatico?



Siamo sicure e sicuri che i nostri risparmi non vadano a finanziare fonti fossili? Può succedere dove meno ce l'aspettiamo, dai fondi pensione alle assicurazioni. Nonostante sia quanto mai necessario agire al più presto per fermare la crisi climatica, nei mercati finanziari si continua a investire in aziende che commerciano petrolio, gas e carbone.



Partendo da un video della Thomson Reuters Foundation pubblicato sul sito di "Internazionale", parleremo di investimenti fossili e azionariato critico insieme a Luca Iacoboni (responsabile campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia) e Alessandro Runci (ricercatore e attivista di Re:Common).



COME PARTECIPARE:

👉L'incontro si terrà virtualmente su Zoom.

Per accedere alla piattaforma vai su:

👉In alternativa sarà possibile seguire l'evento anche tramite la diretta che trasmetteremo dalle nostre pagine facebook!



Evento svolto in collaborazione tra Terra terra Film festival, Greenpeace Gruppo Locale Pisa e Circolo Rinascita Pisa all'interno della piattaforma "La nostra ora di libertà", luogo virtuale di incontri e divulgazione per affrontare insieme questa fase di emergenza.

Rilanciamo socialità e formazione, anche in tempo di distanziamento sociale.