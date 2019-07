Mercatino in notturna a Chianni

Ogni giovedi di luglio, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici, in notturna. A cura della Proloco Chianni. Come ogni anno, i mercatini sono una buona occasione per stare all'aria aperta (al fresco!), degustare ghiottonerie, come vino, formaggi e marmellate, in compagnia di buona musica e della celebre ospitalità chiannerina.

Evento gratuito.