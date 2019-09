Chiara Francini presenta il suo libro alle Officine Garibaldi

Chiara Francini sarà ospite d’eccezione alle Officine Garibaldi. L’attrice e scrittrice presenterà il suo libro edito 'Rizzoli', 'Un anno felice'. Quello con l’affascinante fiorentina è uno degli incontri più attesi negli spazi di via Gioberti. Il 23 settembre, alle 21, l’autrice del volume che parla di amore, sentimenti e passioni spiegherà agli spettatori i retroscena del libro.

Come racconta la Francini nel suo testo, le ragazze attendono l’amore, quello con la a maiuscola, e quando arriva il fulgore le abbaglia tanto che a volte non ne distinguono bene il volto. Le protagoniste del libro, Melania, lunghi capelli mossi color castagna e due sopracciglia pennellate alla Rossella O’Hara, e Franca sono due studentesse alle quali finora il tanto studio ha portato arguzia e cultura, ma non un principe azzurro. Per Melania, però, tutto cambia in un giorno di maggio.

Chiara Francini si cimenta in una prova narrativa ambiziosa, percorrendo l’evoluzione di un amore che prende una piega sbagliata, una trappola spietata in cui tante donne cadono accecate da sentimenti sinceri e dai veli dell’autoillusione. Ne scaturisce un racconto magnetico, con un formidabile crescendo drammatico, personaggi convincenti e una prosa originale che definiscono Chiara Francini come una scrittrice vera e matura.

Sul palco, insieme a lei, lo scrittore pisano Fabrizio Altieri.

A presentare l’autrice sono la Blog, biblioteca delle Officine Garibaldi, e la Libreria Pellegrini.