'Chiare, fresche e… dolci sere': gli eventi estivi di Calcinaia e Fornacette

Il Comune di Calcinaia lanca il cartellone di eventi estivi 'Chiare, fresche e… dolci sere', con iniziative pronte a soddisfare i gusti di grandi e piccini.

Si inizia giovedì 2 e venerdì 3 luglio con la serata conclusiva del Simposio Internazionale della Ceramica con artisti che creeranno di fronte agli occhi di appassionati o semplici curiosi, le loro opere nel giardino prospiciente il Museo della Ceramica in Piazza Rita Levi Montalcini a Calcinaia. Il Simposio si svolgerà dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18. Venerdì 3 luglio al termine del Simposio si svolgeranno letture animate per bambini fino alle ore 19.

Mercoledì 8 luglio alle ore 21.30 in Piazza Timisoara a Fornacette spazio allo spettacolo teatrale per ragazzi a cura della Compagnia Krios Teatro, 'Vassilissa la bella'.

Il giorno successivo, ovvero giovedì 9 Luglio chi lo desidererà potrà invece prendere parte al Laboratorio Pomeridiano di Pittura dalle ore 16.30 alle ore 19 sempre presso il Museo della Ceramica a Calcinaia.

Il 10 luglio ancora nel giardino prospiciente il Museo Coccapani a Calcinaia torna il teatro, quello d’autore, infatti Remo Lenci nella sua veste di scrittore e attore interpreterà insieme a Rosita Ambrosio una breve pièce intitolata 'La Santa'.

E ancora una volta il giardino del Museo della Ceramica a Calcinaia ospiterà il Laboratorio di Ceramica per adulti a partire dalle ore 21 di martedì 14 luglio. La musica irromperà nel cartellone delle Chiare, Fresche…e Dolci sere con gli Articolo 11 che si esibiranno il 17 luglio in Piazza Indipendenza a Calcinaia e il 25 luglio in Piazza Timisoara a Fornacette sempre alle ore 21.30 e poi con ospiti di caratura internazionale come la Fanfara Station, un gruppo italo-tunisino-statunitense che mesha sonorità del magreb con melodie dance.

La Fanfara Station si esibirà venerdì 26 luglio nell’abito della Rassegna Musicastrada alle ore 19.30 in Piazza Vilanova del Camì a Calcinaia in un set davvero speciale che necessita di prenotazione e prevede anche la performance di Ghiaccioli e Branzini. Sarà poi il 27 agosto alle 21.30 il concerto della Ceuzany & Orchestra popular do fogo di Capo Verde organizzato dal Centro Sete Sois Sete Luas a chiudere la parte musicale del programma della kermesse.

Programma che il 22 luglio alle 21.30 in Piazza Timisoara a Fornacette propone la serata di spettacolo e intrattenimento 'A scuola di Musical'. Ospiti di onore saranno Emiliano Geppetti e Silvia Querci.

Infine tre spettacoli teatrali a chiudere il cartellone di una rassegna quanto mai ricca di inziative. Nell’ordine venerdì 24 luglio presso il giardino antistante il Museo della Ceramica alle 21.30 torna l’Utopia del Buongusto con Andrea Kaemmerle, Andrea Barsali e Roberto Cecchetti e il loro Cabaret Mistico.

Poi fiato agli 'Stornelli e canzoni popolari' del Teatro il Bruscello il 29 luglio alle 21.30 in Piazza Timisoara a Fornacette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo spettacolo 'Mistero Buffo' con Mario Pirovano chiuderà questo ricco calderone d’iniziative il 3 settembre sempre al Museo della Ceramica di Calcinaia Si ricorda infine che dall’8 luglio e per tutti i mercoledì del mese negozi aperti a Fornacette, mentre dal 10 luglio e per tutti i venerdì del mese negozi aperti a Calcinaia.