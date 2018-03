'La Chitarra ed il Secolo Breve': concerto del Maestro Giuseppe Buscemi

Domenica 11 marzo, alle ore 21, nella chiesa di San Ranieri di via dei Pini a Migliarino, il Maestro Giuseppe Buscemi si esibirà nel concerto 'La Chitarra ed il Secolo Breve' con musiche di De Falla, Villa-Lobos, Martin, Bach, Josè.

Il concerto, ad ingresso gratuito, è organizzato dal Comune di Vecchiano con la collaborazione di accademia Harmonia e della parrocchia di San Vincenzo.

Giuseppe Buscemi, giovane e talentuoso chitarrista siciliano, ha al suo attivo una intensa attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche e numerosi primi premi assoluti in concorsi musicali nazionali ed internazionali. Suona una chitarra in abete del liutaio catanese Guido Di Lernia.