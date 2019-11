'Chocomoment Pisa'

Torna 'Chocomoments Pisa', la grande festa del cioccolato artigianale il 29/30 novembre e 1° dicembre. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni torna a Pisa in Via Oberdan un'iniziativa di Confesercenti Toscana Nord realizzato in collaborazione con Chocomoments.

Cooking show, degustazioni, laboratori per bambini e lezioni di cioccolato per adulti. Sono queste le attrazioni della Fabbrica del Cioccolato, la struttura che mostra le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza Choco Word Educational.

La dolcezza del vero cioccolato artigianale conquisterà tutti grazie al ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato opera dei migliori maestri cioccolatieri della mostra mercato del cioccolato con i suoi stand sempre aperti con i seguenti orari: stand sempre aperti con il seguente orario: venerdì e domenica dalle 10 alle 20; sabato dalle 10 alle 23:30.

Per i più piccoli tutti i giorni c’è lo spazio Choco Baby aperto dalle 15.30 alle 17.30 (venerdì solo dalle 20 alle 22) nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. I bambini che avranno ricevuto il divertente segnalibro a scuola potranno usufruire di uno sconto sul laboratorio.

Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com).