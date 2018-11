Torna con una VII edizione ancora più ricca 'Chocomoments Pisa', la grande festa del cioccolato artigianale promossa da Confesercenti Toscana Nord con il patrocinio del Comune di Pisa e organizzata da ChocoMoments. Dal 30 novembre al 2 dicembre via Oberdan si trasfromenrà in una grande fabbrica del cioccolato a cielo aperto, dove sarà possibile partecipare a cooking show, lezioni di cioccolato per adulti e degustazioni e i più piccoli potranno giocare con il cioccolato nei laboratori a loro dedicati. Torna anche la mostra mercato del cioccolato con stand sempre aperti - dalle 10.00 alle 20.00 - dove sarà possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le sculture di cioccolato e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare.

Presso la Fabbrica del Cioccolato si terranno attività didattiche e esperienze di gusto per tutti i palati. Sono previste degustazioni di pregiati cioccolati monorigine e percorsi di conoscenza del cioccolato in tutte le sue fasi di lavorazione: dalla fava di cacao alla realizzazione del cioccolatino finito. Tra gli eventi da non perdere ci sono i cooking show con a seguire degustazione presso la Fabbrica del Cioccolato: 'Come nasce una pralina' (venerdì alle 18.00) e 'Come nasce una sacher' (domenica alle 15.00).

Piacevole conferma di questa edizione sarà l’atteso cooking show di sabato alle 18.00 quando sarà realizzata una speciale pralina con un ingrediente tipico della città svelato a sorpresa all’ultimo minuto. Per i più piccoli c’è lo spazio Choco Baby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione(costo € 5,00).

Gli adulti appassionati di cioccolato potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corso di pralineria in programma domenicadalle 10.00 alle 12.00 (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com) . Tutti i bambini delle scuole riceveranno un divertente segnalibro con il quale avranno diritto ad uno sconto di 1 euro per partecipare ai laboratori.