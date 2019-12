Fancisco Rojas in arte 'Mr. Dyvinetz' rislulta essere ad oggi il leader indiscusso nell’arte e nella disciplina della Rue Cyr. Francisco lavora come acrobata professionista, da ormai 18 anni esibendosi in manifestazioni ed eventi di livello mondiale ed è stato protagonista negli ultimi anni di eventi molto importanti in tutti i continenti. All’età di 8 anni, Francisco già era membro della squadra di ginnastica artistica del suo paese, il Cile.

Negli anni successivi vinse competizioni sia a livello regionale che nazionale. All’età di 18 anni decise di aggiungere alla sua carriera sportiva corsi di trampolino elastico, del quale diventò istruttore, partecipando a diversi campionati specifici per disciplina, specializzandosi al tempo stesso in discipline verticali di acro – balance (o mano a mano). Successivamente ha creato, con il suo amico e collega Mauricio Villarroel, la compagnia DUO TOBARICH che forte dell’esperienza del sodalizio nelle discipline verticali, presentava proprio uno spettacolo di acro – balance, divenuto famoso in tutto il mondo. Nell’arco degli anni ha lavorato in festival di arti di strada, teatri, gala, eventi privati, sfilate di moda, inaugurazioni di rilevanza internazionale.

Da qualche anno ormai ha deciso di dedicare la sua grande esperienza professionale al mondo della Rue Cyr, con la quale sta presentando il suo show mondiale. La Rue Cyr è nata a Montreal nel 2003, e solo pochi artisti nel mondo sono capaci di usarla. 'Christmas Cyr Wheel Show': la performance è un mix di processi tecnici, di fusione tra l'artista e la sua estensione del corpo che prende vita nella ruota che si muove e gira nello scenario. Tecniche di giocoleria insieme con un cubo gigantesco che sorprende il suo pubblico. Con un perfetto controllo della ruota, Mr. Dyvinetz ruota nello spazio di 360 gradi eseguendo incredibili e sorprendenti figure acrobatiche e di danza. Giocando con la difficoltà dell'equilibrio e della bellezza visiva, unita alla professionalità, si ottiene un numero nuovissimo nel suo genere, unico ed emozionante.