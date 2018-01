'Il cibo della salute': incontri di educazione alimentare

Dall'1 al 15 febbraio, per 3 giovedì consecutivi alle ore 21, la biologa nutrizionista Giusi D’Urso condurrà un percorso di educazione alimentare per iniziare a comprendere l’importanza del cibo in rapporto alla propria salute.

Oltre a collaborare con l’Università di Pisa nei campi della nutraceutica e della biochimica medica, la dottoressa D’Urso insegna nutrizione per l’Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani (di cui è segretario nazionale), ha contribuito alla redazione delle linee guida su 'Più frutta e verdura' dell’Inran, è autrice di numerosi libri su cibo e alimentazione, ed è presidente del Centro di Educazione Alimentare la Mezzaluna, organizzatore di questo percorso insieme al negozio pisano di prodotti sfusi Bio al sacco, dove si terranno i tre appuntamenti.

Nel primo incontro, il 1 febbraio 'La spesa della salute', verranno delineate le linee guida per poter effettuare una spesa coerente con i propri bisogni nutrizionali.

Giovedì 8 la dottoressa D’Urso spiegherà poi alcuni metodi di cottura, conservazione e combinazioni alimentari in un incontro dal titolo 'La cucina della salute'.

Ultimo appuntamento infine il 15 febbraio con 'Il peso e la buona salute. Amici o nemici?', per comprendere come restare in forma senza rinunciare al gusto del cibo.

Ogni incontro prevede un contributo di 15 euro e i posti sono limitati e solo su prenotazione. Per info: 0506161560; bioalsacco@gmail.com.