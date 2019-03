'Guerra totale, collaborazionismi, resistenze' alla Domus Mazziniana

A partire dal 21 marzo prende il via un ciclo di incontri organizzato dalla Domus Mazziniana e dall’Istituto Storico della Resistenza di Lucca, nell’ambito della Rete Toscana degli Istituti Storici della Resistenza, con il patrocinio della Regione Toscana.

Il ciclo di incontri – valevole come corso di aggiornamento per gli insegnanti ma aperto anche agli studenti e alla cittadinanza – affronterà alcune delle questioni più rilevanti per la comprensione della seconda guerra mondiale, dal concetto di guerra globale al ruolo avuto dalle Resistenze- volutamente al plurale, senza trascurare aspetti meno noti e forse più inquietanti e controversi come i collaborazionismi in Italia ma anche in prospettiva europea.

Una specifica attenzione sarà infine dedicata al tema delle risorse digitali disponibili in rete per approfondire la conoscenza di questa fase cruciale della nostra storia.

Il primo incontro con il prof. Luca Baldissara dell’Università di Pisa e il prof. Roberto Rossetti dell’ISREC di Lucca si svolgerà giovedì 21 marzo dalle 15.00 alle 18.00 presso la biblioteca della Domus Mazziniana. Per informazioni e iscrizioni: tel: 05024174 - didattica@domusmazziniana.it

Gallery