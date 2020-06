Riprendono le ciclogite di FIAB Pisa. Le novità di questa nuova fase sono spiegate in questo post https://www.pisaciclabile.it/ 2020/06/15/ciclogite-dopo- lemergenza/.

Mercoledì 17 giugno pedalata serale fino al Bagno degli Americani con rientro in notturna. Per ragioni logistiche legate al protocollo di prevenzione covid-19 tutti i partecipanti sono pregati di compilare preventivamente il modulo d'iscrizione all'indirizzo:

https://forms.gle/ eKxwGV4zxJMjB5mQ6.

Programma di massima:

18.40 Ritrovo in largo Uliano Martini (ex stazione CPT), firma dei moduli.

19.00 Partenza!

20.00 Arrivo a Tirrenia al Bagno degli Americani, cena al sacco sulla spiaggia con possibilità di fare il bagno. Il bar è aperto e forse è anche disponibile street food.

21.30 Rientro verso Pisa (con arrivo previsto per le 22.30)

Note: Il giro completo è di circa 30 km; si pedalerà sempre sull'asfalto (Bigattiera). I partecipanti devono avere fanali funzionanti e indossare un giubbino ad alta visibilità. Possono partecipare anche i bambini purché su bici con ruote da almeno 20".

NB: conformemente al protocollo di prevenzione covid-19, nel caso il numero dei partecipanti eccedesse le 15 persone, verranno fatti più gruppi, con partenze scaglionate.