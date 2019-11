Ciclopista tirrenica da Pisa a Massa

Domenica 27 novembre Fiab Pisa porta i suoi soci a Massa sul tracciato della futura ciclopista Tirrenica. La lunghezza del percorso, interamente pianeggiante e che si svolge su strade a basso traffico e piste ciclabili, è di circa 52 Km.

Il ritrovo è alle 8:30 in piazza dell’Arcivescovado, la partenza alle 9. La pausa per il pranzo al sacco è prevista a Marina di Pietrasanta e l’arrivo a Massa in tempo per rientare a Pisa entro le 17.30. Si consiglia di munirsi in anticipo del biglietto ferroviario Massa-Pisa e del supplemento bici festivo di €1.50.

La gita è gratuita ma riservata ai soci FIAB. Sarà possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) alla FIAB prima della partenza. Gradita comunicazione di partecipazione a fiab@fiabpisa.it. Contatti: Giacomo, giacomo@fiabpisa.it o 347 5217577 dalle 15 alle 20. In caso di maltempo la gita verrà rinviata.