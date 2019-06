Cinema gratuito in Piazza dei Cavalieri

Torna il ciclo di proiezioni di film a ingresso gratuito che la Scuola Normale organizza in Piazza dei Cavalieri, in collaborazione con il Cinema Arsenale e il Comune di Pisa. Da domenica 23 a giovedì 27 giugno, alle ore 21.30, 5 film che hanno come filo conduttore la vita all’interno della scuola.

Si comincia domenica con 'Scialla! (Stai sereno)', con Fabrizio Bentivoglio, Barbora Bobuľová, Filippo Scicchitano, Vinicio Marchioni. Il film sarà introdotto dal Direttore della Normale, Luigi Ambrosio, alla presenza del regista Francesco Bruni.

Lunedì sarà proiettato il primo episodio della saga di Harry Potter, 'Harry Potter e la pietra filosofale', di Chris Columbus, con Daniel Radcliffe, Emma Watson Rupert Grint, Tom Felton, Matthew Lewis. Il film sarà presentato da Francesco Morosi, assegnista di ricerca.

Martedì sarà la volta di un classico, 'L’attimo fuggente' (Dead Poets Society), il film Premio Oscar di Peter Weir, con Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard. A introdurlo il professore di Fisica delle particelle Luigi Rolandi.

Mercoledì spazio a 'Il ragazzo invisibile', di Gabriele Salvatores, con Ludovico Girardello, Valeria Golino e Fabrizio Bentivoglio. Presenta il film Marco Signori, perfezionando di Filosofia.

Ultima proiezione giovedì, con 'La classe - Entre les murs', il film di Laurent Cantet vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 2008, con François Bégaudeau che interpreta il ruolo di insegnate, autore del romanzo da cui è tratto il film. Introduce il professore di logica e filosofia della scienza Mario Piazza.