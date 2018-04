'Così fan tutte' al cinema Odeon

Dal Metropolitan Opera al cinema solo martedì 3 aprile alle ore 19.45. A Pisa sarà trasmesso in esclusiva alla multisala Odeon (Piazza S. Paolo all'Orto 18). Un nuovo allestimento ambientato nella Coney Island degli anni ’50 firmato da Phelim McDermott con la direzione musicale di David Robertson.

Fra gli interpreti Christopher Maltman come Don Alfonso e la vincitrice dei Tony Award Kelli O’Hara nel ruolo di Despina. Si conclude con l’opera buffa 'Così fan tutt'e la stagione di grandi opere direttamente dal palcoscenico del prestigioso Metropolitan Opera di New York, distribuita da QMI per Stardust Classic.