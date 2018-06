Cinema sotto le stelle: le proiezioni di luglio al Giardino Scotto

Proseguono le proiezioni cinematografiche al Giardino Scotto, promosse dal Cinema Arsenale. Anche per il mese di luglio sono tanti i film in programmazione.

L'ingresso è da Lungarno Fibonacci lato Ponte della Fortezza. Inizio spettacoli ore 21.30.

Prezzo biglietto: intero 6 euro, ridotto 5 euro (per bambini fino a 10 anni, over 65, soci Arsenale).

Ecco i film in programma nel mese di luglio:

DOMENICA 1

WONDER di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson; USA, 113' Drammatico

LUNEDÌ 2

MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO di Armando Iannucci con Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Steve Buscemi; GB, 106' Commedia

MARTEDI’ 3

CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg; Italia, 132, Drammatico

MERCOLEDI’ 4

LA FORMA DELL'ACQUA - THE SHAPE OF WATER di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins; USA, 119' Drammatico

GIOVEDI’ 5

BLACK PANTHER di Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o; USA, 135 Azione

VENERDI’ 6

IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville; USA, 130' Drammatico

SABATO 7

ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard; Spagna, 123' Drammatico

DOMENICA 8

LORO 1 di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio; Italia, 104' Biografico

LUNEDÌ 9

AVENGERS: INFINITY WAR di Joe Russo, Anthony Russo con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo; USA, 149' Azione

MARTEDI’ 10

DOGMAN di Matteo Garrone con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano; Italia, 120' Drammatico

MERCOLEDI’ 11

READY PLAYER ONE di Steven Spielberg con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn; USA, 140' Fantascienza

GIOVEDI’ 12

LORO 2 di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Fabrizio Bentivoglio; Italia, 100' Biografico

VENERDI’ 13

TONYA di Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney; USA, 121' Biografico

SABATO 14

L'ORA PIÙ BUIA di Joe Wright con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James; GB, 114', Storico

DOMENICA 15

CONTROMANO di Antonio Albanese con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois; Italia, 103' Commedia

LUNEDÌ 16

THE POST di Steven Spielberg con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson; USA, 118' Biografico

MARTEDI’ 17

A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino; Italia, 105' Drammatico

MERCOLEDI’ 18

SOLO: A STAR WARS STORY di Ron Howard con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke; USA, 135 Fantascienza

GIOVEDI’ 19

LADY BIRD di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts; USA, 93' Commedia

VENERDI’ 20

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell; USA/GB, 115' Drammatico

SABATO 21

JURASSIC WORLD: IL REGNO DISTRUTTO di Juan Antonio Bayona con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ted Levine; USA, 128' Azione

DOMENICA 22

JURASSIC WORLD: IL REGNO DISTRUTTO di Juan Antonio Bayona con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ted Levine; USA, 128' Azione

LUNEDÌ 23

WONDER di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson; USA, 113' Drammatico

MARTEDI’ 24

IL SOLE A MEZZANOTTE - MIDNIGHT SUN di Scott Speer con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle; USA, 91' Drammatico

MERCOLEDI’ 25

L'AMORE SECONDO ISABELLE di Claire Denis con Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine; Francia, 94' Commedia

GIOVEDI’ 26

CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg; Italia, 132, Drammatico

VENERDI’ 27

L'UOMO SUL TRENO di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Vera Farmiga, Sam Neill; USA, 104' Thriller

SABATO 28

IL TUTTOFARE di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci; Italia, 96' Commedia

DOMENICA 29

PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel, Fiona Gordon; Dominique Abel, Fiona Gordon, Emmanuelle Riva; Francia, 84' Commedia

LUNEDÌ 30

DOGMAN di Matteo Garrone con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano; Italia, 120' Drammatico

MARTEDI’ 31

ELLA & JOHN di Paolo Virzì con Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay; USA, 112' Drammatico