Cinema sotto le stelle al Giardino Scotto: i film di settembre

Prosegue fino ai primi giorni di settembre il cinema all'aperto al Giardino Scotto, organizzato dal Cinema Arsenale.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro (bambini fino a 10 anni, over 65, soci Arsenale).

Ecco le proiezioni previste:

Sabato 1 settembre: LA VERA STORIA DI OLLI MÄKI di Juho Kuosmanen con Jarkko Lahti, Eero Milonoff, Oona Airola; Finlandia, 2018, 90'. Biografico Prima Visione.

Nell'estate del 1962 a Olli Mäki, giovane sportivo finlandese, viene data l'opportunità di sfidare in casa il campione americano dei pesi piuma Davery Moore. Per lui, ragazzo di umili origini, sarebbe l'occasione di diventare una celebrità di fama mondiale, per la sua nazione quella di essere finalmente riconosciuta nel circuito sportivo internazionale. Un'opera prima divertente e dissacratoria che vinto il Certain Regard al Festival di Cannes.

Domenica 2 settembre: THE POST di Steven Spielberg con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson; USA, 118' Biografico.

Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. Prima il New York Times e poi il Washington Post metteranno mano ai documenti grazie al coraggio di alcuni uomini. Un dramma politico firmato Steven Spielberg in cui spicca la coppia Meryl Streep-Tom Hanks.

Lunedì 3 settembre: LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno; Italia, 130' Drammatico.

Lazzaro è un giovane contadino. Non ha ancora vent’anni e sorride alla vita. Anzi, la sua bontà pura e spontanea lo fa a volte sembrare una persona stupida e ingenua, di cui è facile approfittare. Incapace di pensare male del prossimo, Lazzaro non può fare altro che credere negli esseri umani. Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes.

Martedì 4 settembre: DOGMAN di Matteo Garrone con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano; Italia, 120' Drammatico.

Marcello ha due grandi amori, la figlia Alida, e i cani che accudisce nel suo negozio di toelettatura, in un degradato quartiere periferico. Un bullo locale, l'ex pugile Simone, intimidisce e umilia i negozianti del quartiere. Ma con Marcello, Simone ha un rapporto come quello dello squalo con il pesce pilota. Palma d'oro al Festival di Cannes per la Miglior interpretazione di Marcello Fonte.

Mercoledì 5 settembre: PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel, Fiona Gordon; Dominique Abel, Fiona Gordon, Emmanuelle Riva; Francia, 84' Commedia.

Fiona è un'eccentrica bibliotecaria che vive in un paesino sperduto tra le nevi canadesi. La sua vita scorre monotona e sempre uguale a se stessa, finché non viene improvvisamente scossa da una notizia allarmante: in una lettera sua zia Martha le chiede di correre in suo aiuto a Parigi... Una commedia francese dai toni burlesque.