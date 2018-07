La programmazione del cinema al Giardino Scotto di agosto 2018

Ecco la programmazione del cinema all'aperto del Giardino Scotto per agosto 2018. L'ingresso è da Lungarno Fibonacci lato Ponte della Fortezza. Inizio spettacoli ore 21.30. Prezzo biglietto: intero 6 euro, ridotto 5 euro (per bambini fino a 10 anni, over 65, soci Arsenale).

MERCOLEDI’ 1

DEADPOOL 2 di David Leitch con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz; USA, 119', Azione

GIOVEDI’ 2

LA FORMA DELL'ACQUA - THE SHAPE OF WATER di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins; USA, 119', Drammatico

VENERDI’ 3

PAPILLON di Michael Noer con Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan; Serbia, 133', Biografico

SABATO 4

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell; USA/GB, 115', Drammatico

DOMENICA 5

THE POST di Steven Spielberg con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson; USA, 118', Biografico

LUNEDI’ 6

LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno; Italia, 130', Drammatico

MARTEDI’ 7

LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Adam Driver, Katie Holmes; USA, 119', Commedia

MERCOLEDI’ 8

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE di Todd Haynes con Julianne Moore, Oakes Fegley, Millicent Simmonds; USA, 120', Avventura

GIOVEDI’ 9

L'INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO di Ken Scott con Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi; Francia, 92', Commedia PRIMA VISIONE

VENERDI’ 10

TOGLIMI UN DUBBIO di Carine Tardieu con François Damiens, Cécile De France, Guy Marchand; Francia, 95', Commedia PRIMA VISIONE

SABATO 11

THE HAPPY PRINCE di Rupert Everett con Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan; GB/Belgio, 105, Biografico

DOMENICA 12

A QUIET PASSION di Terence Davies con Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine; GB/Belgio, 126', Biografico PRIMA VISIONE

LUNEDI’ 13

HOTEL GAGARIN di Simone Spada con Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston; Italia, 93', Commedia

MARTEDI’ 14

CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg; Italia, 132, Drammatico

MERCOLEDI’ 15

LADY BIRD di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts; USA, 93', Commedia