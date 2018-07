Cinque giorni di cinema in spiaggia al Bagno degli Americani di Tirrenia. Tutti pronti, asciugamano e bibita fresca, per godersi sotto le stelle la rassegna 'Sapore di mare', in programma dal 23 al 27 luglio, dalle ore 21.15, sul maxischermo gonfiabile gigante (14mx9).

Lunedì 23 luglio si partirà con 'Sapore di mare', il film commedia del 1983 diretto da Carlo Vanzina. L'anno è il 1964, l'estate dei giovani protagonisti è scandita da bravate, innamoramenti ed avventure amorose più sognate che realmente vissute, che danno il via al proliferare di mirabolanti racconti e di pettegolezzi.

Martedì 24 sarà la volta de 'Lo squalo'. Il programma proseguirà con 'La pazza gioia' (25 luglio) e 'Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna' (26 luglio), per chiudersi con una serata dedicata ai più piccoli, il 27 luglio, con il film d’animazione 'Alla ricerca di Nemo'.

Per la cena pre-show si potrà scegliere tra le specialità del ristorante on the beach e i Bamburgher del Proteina Bar. Terza edizione per 'Cinema degli Americani', che dopo due anni di successi estivi, arriva anche a colmare parzialmente la chiusura di tutti i cinema del litorale, sia delle sale invernali, che delle arene all’aperto.