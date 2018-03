'Cioni Mario... ti voglio bene: Alla (ri)scoperta del Benigni che fu'

L’associazione di promozione sociale A Gusto Libero, in collaborazione col Circolo Arci Rinascita, presenta, domenica 18 marzo alle ore 19, presso il circolo arci Rinascita, il libro 'Cioni Mario…' di Bertolucci-Benigni per Roberto Benigni di Igor Vazzaz, edizioni ETS – 2017. Se ne parlerà, in una chiacchierata-confronto aperta, con l’autore e Maria Valeria Della Mea, responsabile comunicazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa.

A seguire, per chi si vorrà trattenere, con un contributo di 7 euro, sarà possibile partecipare a un 'Aperi…Cioni' nel quale gustare pietanze della tradizione toscana e non solo, nello stile ‘A Gusto Libero’.

La partecipazione a questa seconda parte è riservata ai soci arci ed è necessario prenotarsi entro il 14 marzo inviando una email a cionitivogliobene@agustolibero.it o un SMS oppure telefonando al 3473219404

Alle ore 21, poi, la proiezione di 'Berlinguer ti voglio bene' approdo sul grande schermo del personaggio di Cioni Mario in quello che è divenuto un vero e proprio classico del cinema anni ’70.