Circo di Alfianum a Fornacette

Tutto pronto per il Circo di Alfianum, mercoledì 11 luglio, in occasione della Festa del Commercio.

L'evento è organizzato dall'associazione Commercianti di Fornacette, con il sostegno del comune di Calcinaia e la collaborazione di associazione Aeffe. Sponsor dell'evento Banca Popolare di Pisa e Fornacette e Toscana Service.

Mistero, magia, stupore: dopo il viaggio nel Paese delle Meraviglie, Fornacette si immerge nel fascino senza tempo del mondo circense. Tutte le attività commerciali del centro prenderanno parte alla festa con decorazioni a tema bianche e rosse, balle di fieno, palloncini, buffi travestimenti e tanto entusiasmo. Allegre tavolate all'aperto, sotto le stelle, completeranno l'atmosfera.

Alle 18.30 la parata degli artisti, darà il via allo spettacolo.

Naso all'insù per seguire le sorelle siamesi e la sirena delle Fiji nelle loro evoluzioni aeree e occhi puntati su Bricco e Bracco e gli altri divertenti personaggi del Freak Family Show di Antitesi circo. Spettacoli acrobatici alle 18.45, alle 21.30 e alle 22.30.

E poi trampolieri, clown, illusionisti, il mago delle bolle e l'emozionante spettacolo di Flames in the dark che scalderà l'atmosfera.

Inoltre, nella zona del bar L'Incanto, mercatino artigianale, dj set, truccabimbi e laboratori per bambini con Pesciolino Arcobaleno. Alle 23.15 estrazione tombola e premiazioni. Saranno presenti i volontari della Pubblica Assistenza e della Misericordia di Fornacette.

Per permettere lo svolgimento della festa saranno apportate modifiche al traffico, in particolare saranno chiuse al transito: via Tosco Romagnola (dall'intersezione con piazza Bambini di Sarajevo fino all'intersezione con via della Botte), via Piave (dall'intersezione con via Marconi fino all'intersezione con via Tosco Romagnola), via Casarosa (dall’intersezione con via Bologna fino all’intersezione con via Firenze e dall’intersezione con via dell’Argine fino all’intersezione con via Tosco Romagnola), via Case Bianche (tra l’ingresso del parcheggio piazza Timisoara lato Tosco Romagnola e l’intersezione con via Don Minzoni).