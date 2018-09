'La città dei bambini' a Cascina

Si svolgerà dal 26 al 30 settembre 2018 la prima edizione de 'La città dei bambini', il festival di teatro, musica e circo per bambine e bambini organizzato dalla Città del teatro di Cascina e dal Comune di Cascina.

Cinque giorni di letture animate, laboratori, atelier, spettacoli durante i quali i bambini potranno esprimere liberamente la loro creatività ed avvicinarsi al teatro, alla musica, alla danza, alla lettura. Il festival si rivolge ai bambini e alle bambine tra gli zero e i sei anni ed è completamente gratuito.

La Città del Teatro di Cascina aprirà i suoi spazi, le sue sale, con spettacoli e produzioni della Fondazione Sipario Toscana e i bambini potranno giocare e sperimentarsi con le arti performative.

Programma

26 Settembre

Apertura festival, ingresso gratuito età 0-99

- Lettura animata di fiabe della tradizione italiana, ore 17

- Laboratorio teatrale (età 3-6), ore 16

- Laboratorio di yoga per genitori e figli (età 0-6), ore 18 e 18.30

- Atelier 'Il teatro lo faccio io': I bambini avranno a disposizione un mini palcoscenico e dei costumi che potranno indossare, potranno creare delle storie in uno spazio di gioco libero sotto la supervisione di un’animatrice, dalle ore 16 alle 19

- Spettacolo/Visita guidata a cura di un attore

- Spazio animazione (uno spazio aperto per intrattenere i bambini e dove i genitori possono affidarli per accompagnare i fratelli a seguire altre attività contemporanee)

- Animazione bolle di sapone

27 Settembre

- Spettacolo teatrale: 'Una Storia da Hansel e Gretel', ore 17.30

- Atelier di art and craft, dalle ore 16 alle 19

- Laboratorio di danza tenuto da Lucia Galletti (età 3-6)

- Laboratori di avvicinamento alla musica (età 0-3)

- Laboratori di avvicinamento alla musica (età 3-6)

- Atelier 'Il teatro lo faccio io'.

- Spazio animazione

- Animazione bolle di sapone

28 Settembre

- Spettacolo teatrale 'SHHH!! We have a plan', ore 17

- Laboratori yoga per genitori e figli (età 0-6)

- Laboratori di avvicinamento alla musica (età 3-6)

- Atelier 'Il teatro lo faccio io'

- Spettacolo/Visita guidata a cura di un attore

- Spazio animazione

- Animazione bolle di sapone

29 Settembre

- Spettacolo 'Little bang', ore 16.30

- Spettacolo 'Escargot' ore 11.30

- Lettura animata di fiabe della tradizione italiana con laboratorio di costruzione di un pop up, ore 12.30

- Spettacolo Circo, ore15

- Laboratori danza (3-6 anni)

- Laboratori di avvicinamento alla musica (3-6 anni)

- Laboratori Yoga genitori-figli

- Laboratori teatrali in inglese (0-3/3-6)

- Corso di pronto soccorso pediatrico

- Atelier 'Il teatro lo faccio io'.

- Spazio animazione (uno spazio aperto per intrattenere i bambini e dove i genitori possono affidarli per accompagnare i fratelli a seguire altre attività contemporanee)

- Animazione bolle di sapone

- Atelier di art and craft, dalle ore 11 alle 19

- Concerto di Betta Blues, 19

- Spazio Lettura

30 Settembre

- Spettacolo Farfalle Tpo

- Spettacolo/Visita guidata a cura di un attore

- 'SHHH!! We have a plan', ore 11.30

- Lettura animata di fiabe della tradizione italiana, ore 12.30

- Laboratori di costruzione strumenti musicali (età 3-6)

- Laboratori yoga per genitori e figli (età 0-6)

- Animazione con bolle di sapone

- Laboratori musica in famiglia

- Atelier di art and craft

- Spazio animazione (uno spazio aperto per intrattenere i bambini e dove i genitori possono affidarli per accompagnare i fratelli a seguire altre attività contemporanee)

- Atelier 'Il teatro lo faccio io'

- Spazio Lettura (in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cascina) All’interno dello spazio verranno organizzate delle letture animate per avvicinare i più piccoli alla lettura e promuovere la Biblioteca Comunale.

- Festa di chiusura: in preparazione del Festival e durante le giornate verrà attivato il programma di alternanza scuola-lavoro in modo da avere un gruppo di giovani del territorio che partecipino attivamente alla creazione e alla realizzazione del Festival.