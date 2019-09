A Cascina torna 'La città dei bambini'

Torna alla sua terza edizione 'La città dei bambini' dedicata all’energia creativa del gioco e in particolare al gioco tra genitori e figli, al valore e alla funzione che rappresenta nel processo educativo di bambini e bambine. L'appuntamento è in programma dal 27 al 29 settembre alla Città del Teatro di Cascina.

Il via è venerdì 27 settembre alle ore 15 con l’associazione di divulgazione scientifica per bambini B:Kind che presenta 'Le mirabolanti avventure del Dr. Burger' con Daniele Molaro nei panni di uno scienziato pasticcione e irriverente, ma grandissimo esperto in scienza delle cianfrusaglie. Si dice sia in grado di trasformare oggetti di uso comune e semplici esperimenti scientifici in esperienze indimenticabili. Sempre il 27, alle ore 17.30, sarà la nota compagnia del territorio Habanera Teatro a chiudere la prima giornata con lo spettacolo di teatro di figura con pupazzi e attore 'Codamozza il Gatto'. Habenera terrà anche un laboratorio di costruzione di marionette domenica 29 alle 15 e concluderà alle 17 con 'Loira Narpei Circus', un altro divertente show guidato dal personaggio di Loira Narpei che porterà tutti nel suo circo di pupazzi .

Molti i laboratori nei tre giorni di festival: 'Gioco Yoga' con l’associazione IlluminaMente, 'Giocare-Dire-Fare' momento di costruzioni di giochi a cura di Mani Attive, un laboratorio senso motorio d’impronta montessoriana dal titolo 'Esplorazioni da 0 a 6 anni'. Sempre presente alla Città dei bambini il piccolo palco con l’Atelier il Teatro lo faccio io, che vedrà diversi operatori dell’infanzia avvicendarsi nell’animazione e gioco per tutti.

Ci sarà spazio anche per la musica, grazie alla collaborazione con la Filarmonica Puccini di Sant’Anna Cascina che sabato 28 condurrà un laboratorio 'Osserva, ascolta…esplora musicando' (dalle 15 alle 17) e un concerto itinerante per grandi e piccoli 'C’era una volta.. in viaggio con Pinocchio e il Grillo musicante' (ore 18).

Per la prima volta a Città del Teatro sabato 28 settembre alle ore 12 arriva Luca Ronga e le Officine della Cultura, che da Prato porta alla Città dei Bambini lo spettacolo Piccolo, protagonista un burattinaio, figure e oggetti vari. E’ uno spettacolo dedicato alla nascita, non solo a quella dell’evento reale, ma bensì alla nascita che continuamente viviamo nel quotidiano. La nascita come atteggiamento di continua sorpresa nel veder sorgere le emozioni, la propria voce o nello scoprire i colori, così come il tatto, il ritmo ed anche il tempo. Un atteggiamento naturale nei bambini, da riscoprire per gli adulti. Alle ore 15 il burattinaio invita i bambini ad un laboratorio di costruzione di burattini e strane figure che potranno portare poi a casa come nuovi piccoli amici.

Sabato ancora teatro con 'Amico di Pezza', uno spettacolo della compagnia Quinta Parete (Sassuolo), che vuole educare i bambini alla conoscenza e alla regolazione della propria vita emozionale attraverso il teatro. E’ la storia di un incontro, di un’amicizia tra un bambino e il suo orso di pezza che il protagonista racconterà senza parlare attraverso il corpo, le azioni e con il supporto di voci fuori campo che rappresenteranno il mondo a lui circostante . Durante il festival sarà attivo il truccabimbi, spazio per trucchi e colori, per mascheramenti e travestimenti con il trucco. Tutte le attività sono a ingresso libero. E’ preferibile prenotare scrivendo a prenotazioni@lacittadelteatro.it o telefonando alla biglietteria al 345.8212494.