Clavdio in concerto al Cinema Lumière

Clavdio è la nuova scoperta di casa Bomba Dischi. Voce profonda e testi sospesi magistralmente tra ironia e amarezza. Il suo brano d'esordio 'Cuore' (a cui è seguito dopo qualche mese il secondo brano dall’impasto più minimale 'Ricordi') ha colpito subito nel segno entrando nel circuito radio mainstream e mietendo milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali.

Una vera e propria rivelazione che il 29 marzo ha visto l’uscita del suo album d’esordio Togliatti Boulevard, anticipato dal terzo singolo Nacchere. A giugno è uscito un quarto video per la canzone Le Tue Gambe, in occasione del lancio delle date estive.

Dopo 38 concerti in giro per lo stivale il cantautore romano è pronto per la nuova avventura del club tour invernale.