'Clessidra pisana'

Clessidra è un gioco che abbatte ogni barriera di età, sesso, religione, provenienza sociale. Giochiamo con le parole: le parole sono il veicolo che abbiamo per esprimere il nostro io, la nostra interiorità, le parole sono il vettore per condividere le nostre emozioni, le nostre gioie ed i nostri dolori.

Perché Clessidra? La Clessidra sarà lo strumento democratico con cui divideremo il tempo a disposizione fra tutti i partecipanti. Non si può partecipare da spettatori passivi: chi partecipa deve far parte del gioco. Anche solo per pochi secondi, ognuno darà il suo contributo, ogni granello di sabbia è importante.

In ogni serata ci sarà un argomento libero ed un argomento chiuso. Per l’argomento libero, ogni partecipante propone un argomento e ne viene estratto uno casualmente. Questa prima discussione serve per “scaldarsi”. L’argomento chiuso è il tema di discussione che viene proposto per la serata e per il quale ogni partecipante prepara un contributo personale.

Ogni partecipante propone delle riflessioni sull’argomento: può leggere un testo, degli aforismi, una pagina di un romanzo, può far ascoltare una canzone, un pezzo di un film, un disegno, un’opera d’arte, può proporre qualcosa di suo, o semplicemente esprimere delle riflessioni personali, cosa quell’argomento gli fa provare, se è associato a qualcosa nella sua vita.

Clessidra è un’iniziativa socio-culturale no profit, senza alcun scopo di lucro. Gli incontri sono gratuiti ma la prenotazione è obbligatoria. Le iscrizioni chiudono 24 ore prima dell'evento.

Per info e prenotzioni: 339-7705494