Climbdays, una giornata dedicata all'arrampicata

Domenica 6 maggio presso la palestra Sottosopra a Ospedaletto ci saranno i Climbdays, l'evento Decathlon dedicato agli appassionati dell'arrampicata o a chi vuole avvicinarsi a questo sport.

A partire dalle ore 9 ci saranno corsi gratuiti indoor per tutti i livelli di pratica e i partecipanti all'evento saranno in gruppi di 10 persone divisi per fasce orarie; il materiale verrà fornito dalla palestra.



Le iscrizioni sono effettuabili presso il negozio Decathlon Cascina e sono gratuite per tutti i possessori di carta Decathlon.

