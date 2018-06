'Close all Slaughterhouses': giornata mondiale antispecista

Sabato 9 giugno anche l'Italia parteciperà alla giornata mondiale per la chiusura di tutti i mattatoi 'Close all Slaughterhouses' con un evento che si svolgerà a Pisa, dalle ore 15 in piazza XX settembre.

Gli attivisti uniranno la loro voce a quella di altri antispecisti in diverse parti del mondo (Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, Canada, Spagna, Finlandia, Germania e Australia), tutti uniti e fermi nel chiedere l'abolizione di sfruttamento e uccisione di animali e la fine della discriminazione di specie.

Verrano portate in piazza sia immagini delle vittime dello specismo sia le più comuni scuse usate per giustificare una discriminazione che la maggioranza delle persone ancora non vuole vedere e riconoscere. Sono previsti interventi, spettacoli teatrali e momenti musicali.

Tra gli interventi in programma, quelli di: Stefano Belacchi, Pasqualina Bonifacio, Francesco Cortonesi, Francesca Chiara Fugazzi, Teodora Mastrototaro, Rossana Mianulli, Barbara Mugnai, Leila Shirvani al violoncello.

Teodora Mastrototaro e Barbara Mugnai proporranno alcune parti dei loro spettacoli, rispettivamente Anatomia di un risveglio e Ghost Track.

Gallery