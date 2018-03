'Colapesce' live

Lorenzo Urciullo, in arte 'Colapesce', il cantautore siciliano che Le Monde ha definito 'L’erede di Lucio Dalla e Franco Battiato', arriva sabato 10 marzo al Lumiere Pisa, per il live del tour che porta in giro il suo terzo disco 'Infedele' pubblicato lo scorso anno.

Otto brani che navigano, con grazia e naturalezza, tra generi diversi. C’è il free jazz, il pop, c’è l’elettronica, si sentono l’eco di Battiato, appunto, e Tenco, un fado 'liquido' e ritmi tribali.

Ma i diversi mondi esplorati sono tenuti insieme da molte corde, e più di tutte da una scrittura che ad ogni ascolto rivela strati nascosti.