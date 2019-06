A San Piero a Grado, ogni mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12:30, l'associazione " i Giardini delle Mamme A.P.S.", promuove l'iniziativa 'Colazione ai Giardini delle mamme'.

Un luogo per fare incontrare le mamme che allattano, ma anche quelle in dolce attesa, dove potranno fare conoscenza, condividere , confrontarsi e fare rete... ma soprattutto è il luogo dove trovare sostegno all'allattamento materno grazie alla presenza dell'Ost. Vanna Bronzini, affiancata da Elisa, una" mamma alla pari" e, periodicamente, anche dagli altri professionisti dell'associazione afferenti all'area perinatale e neonatale.

Gli incontri, riservati ai soci, prevedono una quota di partecipazione pari a 10 euro, a parziale copertura delle spese. Per Info e Prenotazioni scrivere a: igiardinidellemamme@gmail.com. Pagina fb: I Giardini delle Mamme