'Come al Festivalbar' al Porto di Pisa

Per decenni il Festivalbar è stato per tutti gli italiani sinonimo d’estate. La trasmissione canora inaugurava la bella stagione e lanciava i tormentoni che ci avrebbero accompagnato fino a settembre. Un ricordo ancora vivo, a più di dieci anni dall’ultima edizione.



Per tutti gli amanti delle hit estive, l’Accademia della Voce di Perla Trivellini e il Porto di Pisa presentano: Come al Festivalbar. Una serata per ballare e cantare sui più grandi successi degli anni ’80 e ’90 interpretati dagli artisti dell’accademia. Appuntamento martedì 16 luglio, dalle ore 20, con lo spettacolo del tramonto sul mare, la musica dal vivo e la buona cucina.



Per l’occasione il ristorante Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa proporrà un menu speciale con due primi, frittura di pesce, acqua e vino a 20€. Prenotazione obbligatoria al numero +39 340 3664534.



L’evento è uno degli appuntamenti estivi del Porto di Pisa, che per tutta la stagione ospiterà presentazioni di libri, concerti e spettacoli.