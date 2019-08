'In cammino da Pisa a Lucca'

Piedi in Cammino APS propone un cammino di due giorni che conduce da Pisa a Lucca seguendo le tracce dei pellegrini medievali che si volevano ricongiungere alla Via Francigena per dirigersi verso Roma.

La prima tappa porta da Pisa a Caprona permettendo di visitare luoghi poco conosciuti ma molto suggestivi come l'Abbazia di San Savino, la piccola Pieve di San Jacopo e la Pieve di Santa Giulia.

La seconda giornata di cammino ci porterà da Caprona a Lucca attraversando il paese di Calci, vedendo da vicino i suoi monasteri e la sua Pieve. Attraverso l'antica Via Lucchese il percorso arriva a valicare il Monte pisano per raggiungere il versante lucchese fino a Vorno.

Seguendo l'acquedotto Nottolini il cammino giungerà fino a San Martino a Lucca. Una proposta che tocca luoghi e monumenti unici per un cammino del tutto inedito.