Al Teatro Comunale di Lari la commedia di Santomauro e Cespuglio

Arriva al teatro Comunale di Lari, sabato 22 febbraio, lo spettacolo scritto a quattro mani da Stefano Santomauro e Alessia Cespuglio. Il tema dell’amore, della coppia e della condivisone è alla base del 70% delle storie che raccontiamo nei libri, al cinema o con la musica. E’ il tema universale.

“Lo spettacolo è una fotografia fedele della coppia di oggi, raccontata però in maniera surreale, assolutamente non scontata ed originale. Ci siamo documentati moltissimo su come uomo e donna oggi vivono il proprio rapporto d’amore: nel 2015, secondo l’Istat, i matrimoni sono stati 4600 in più rispetto all'anno precedente. Al tempo stesso però, complice soprattutto l'arrivo del divorzio breve, sono impennati i divorzi: più 57% rispetto al 2014. Più lieve, ma pur sempre in crescita, l'impennata delle separazioni, più 2,7%” spiega Santomauro.

“Se leggiamo i dati c’è un forte desiderio di condividere la propria vita insieme ad un’altra persona, ma ad un certo punto succede qualcosa, la vota di coppia comincia a farsi dura e difficile” aggiunge Cespuglio “Non tutte le coppie si lasciano, meno male! Ma noi raccontiamo la storia di quelle coppie che, come sotto oppiacei, cercano, provano a dare una svolta ad una crisi, ma non ci riescono, o forse si! In questo spettacolo si ride davvero molto di alcuni lati della coppia forse mai raccontati, attualissimi, quasi precursori dei tempi che viviamo”.

Stefano Santomauro, attore ed autore livornese, in questi ultimi anni si sta facendo conoscere in campo teatrale grazie a premi e selezioni in Festival Nazionali con le Stand Up Comedy “Like” e “Fake Club” scritte a quattro mani con Francesco Niccolini che registrano tutti esauriti anche fuori dalle mura toscane nella lunga tournée nei Teatri della Penisola e viste complessivamente da oltre 16000 spettatori.

Alessia Cespuglio, attrice livornese dopo aver debuttato come autrice in “Fango Rosso”, continua la sua avventura nella drammaturgia insieme a Santomauro, sperimentando per la prima volta un linguaggio prevalentemente comico. Al lavoro con Todomodo srl su produzioni nazionali come “Musica Ribelle La forza dell’Amore” con la regia di Emanuele Gamba, la Cespuglio non rinuncia ad una dimensione personale che riguarda l’esplorazione di nuovi linguaggi, cercando di non tralasciare mai l’insegnamento presso il Nuovo Teatro delle Commedie.

Lo spettacolo, prodotto da Pilar Ternera, andrà in scena sabato 22 febbraio alle 21,30 al Teatro Comunale di Lari, per info TELEFONO 0587 350668 EMAIL info@ teatrodilari.it