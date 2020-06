Concerti al Museo delle Antiche Navi: è il 'Festival Pisa Giovani'

Sei concerti serali negli Arsenali Medicei sui lungarni pisani: dal 30 giugno il Museo delle Navi Antiche ospita la prima edizione del Festival Pisa Giovani, rassegna estiva nata dalla sinergia tra il museo e la direzione artistica dell’Orchestra Giovanile Toscana, diretta dal Maestro Matteo Chimenti. Nel costo del biglietto è compresa la possibilità di visitare l’esposizione, che per l’occasione aprirà alle 20.

Il museo è gestito dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno, diretta da Andrea Muzzi, che ne ha affidato la gestione a Cooperativa Archeologia. La cooperativa negli ultimi anni ha seguito gran parte dello scavo archeologico e ha collaborato al restauro delle navi e dei reperti, sotto la direzione scientifica di Andrea Camilli, direttore del museo e responsabile del progetto

Un programma ricco eseguito da elementi della compagine giovanile che oggi conta circa 65 orchestrali ed è formata da studenti o neodiplomati provenienti dai conservatori toscani, con la partecipazione dei solisti Filippo Nuti e Radames Ceccarelli, già vincitori di numerosi premi nazionali e internazionali. Così, fino al primo settembre, le musiche di Mozart, Dvorak, Haydn e Tchaikovsky risuoneranno nel cortile interno degli Arsenali sul Lungarno Ranieri Simonelli, tra le sale di una tra le più vaste esposizioni dedicate alla navigazione antica al mondo con più di 800 reperti, 47 sezioni, 8 aree tematiche e 7 imbarcazioni di epoca romana.

I primi appuntamenti, martedì 30 giugno e in replica giovedì 2 luglio, prevedono le esecuzioni di musiche di Mozart, Elgar, Tchaikovsky, Dvorak e Sibelius per proseguire martedì 14 luglio con replica giovedì 16 luglio con brani di Mozart affidati al clarinettista Filippo Nuti e al flautista Radames Ceccarelli. La chiusura è prevista domenica 30 agosto con replica il primo settembre, su musiche di Haydn.

Fondata nel 2019 da Matteo Chimenti e Gabriele Bracci e presieduta dalla dottoressa Sabina Sanguineti, l’Orchestra Giovanile Toscana offre una programmazione che spazia dalla musica barocca alla tardo-romantica, anche con iniziative in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa. In occasione della stagione di musica da camera l’orchestra organizza raccolte fondi a favore di numerose associazioni, fondazioni, ospedali o enti che operano nel sociale, nella ricerca sanitaria o scientifica del territorio regionale.

Dal 19 giugno, il museo è aperto tutti i venerdì dalle 15.30 alle 20.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30. L’esposizione è visitabile in assoluta sicurezza, grazie ai marcatori per il distanziamento sociale, regolari sanificazioni e ingressi contingentati per massimo di 100 visitatori, con obbligo di utilizzo della mascherina. Per limitare code, i biglietti sono acquistabili online (www.navidipisa.it), oppure prenotando telefonicamente al 050 8057880 o ancora via WhatsApp. Le visite guidate condotte da archeologi, venerdì alle 17 e alle 19, sabato e domenica alle 11, alle 17 e alle 19, sono rivolte ad un massimo di 10 persone e avranno durata massima di un’ora. La prenotazione, in questo caso, è obbligatoria al 050 8057880 o via WhatsApp.

Festival Pisa Giovani 2020

30 giugno e 2 luglio

Musiche di Mozart, Elgar, Tchaikovsky, Dvorak e Sibelius

14 luglio e 16 luglio

Musiche di Mozart

Solisti Filippo Nuti (clarinetto) e Radames Ceccarelli (flauto)

30 agosto e primo settembre

Musiche di Haydn

Inizio concerti ore 21, ingresso 10 euro. Prenotazione obbligatoria allo 050 47029 e a info@navidipisa.it. Nel costo del biglietto è compresa la visita all’esposizione, che per l’occasione aprirà alle 20. In caso di maltempo gli eventi potranno essere rimandati.